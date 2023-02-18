Lan Vidmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lan Vidmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lan Vidmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lan Vidmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lan Vidmar 11 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lan Vidmar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lan Vidmar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lan Vidmar'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lan Vidmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lan Vidmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lan Vidmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lan Vidmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Sampion Celje

1 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

Lan Vidmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lan Vidmar şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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