Rok Fercic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Fercic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Fercic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Fercic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Fercic 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Rok Ferčič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Fercic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Fercic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rok Fercic'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Fercic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Fercic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Fercic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Fercic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Bravo U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Aluminij U19

1 Ocak 2019 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2020 yılında Allerheiligen

5 Ağu 2021 yılında Kety Bistrica

Rok Fercic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Fercic şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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