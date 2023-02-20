Rashid Al Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Al Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Al Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Al Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Al Abdulla 21 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Al Abdulla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Rashid Al Abdulla'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashid Al Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Al Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashid Al Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Al Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Al Abdulla şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Rashid Al Abdulla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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