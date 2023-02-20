Aaron Wheeler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Wheeler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Wheeler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Wheeler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Wheeler 11 Mayıs 1988 tarihinde Baltimore, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Wheeler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aaron Wheeler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Wheeler'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aaron Wheeler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Wheeler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aaron Wheeler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Wheeler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Reading Rage

1 Ağustos 2009 yılında Vancouver

1 Mart 2010 yılında TB Rowdies

1 Kasım 2010 yılında Fort Lauderdale

1 Ocak 2012 yılında FC KTP

20 Ocak 2013 yılında Philadelphia

19 Mart 2015 yılında Wilmington

1 Mart 2016 yılında Harrisburg City

1 Aralık 2017 yılında ara verdi

8 Haziran 2022 yılında Switchbacks FC

Aaron Wheeler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Wheeler şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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