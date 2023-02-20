Romario Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romario Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romario Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Romario Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romario Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario Williams 15 Ağustos 1994 tarihinde Portmore şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Romario Garfield Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Romario Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Romario Williams'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Romario Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iam_pavyrgwvii

http://www.instagram.com/iam_pavyrgwvii/

Romario Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Romario Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında UCF Knights

1 Mayıs 2014 yılında Orlando C. U23

31 Temmuz 2014 yılında UCF Knights

15 Ocak 2015 yılında Montreal

30 Nisan 2015 yılında FC Montréal

31 Aralık 2015 yılında Montreal

25 Mart 2016 yılında Charleston

31 Aralık 2016 yılında Montreal

1 Ocak 2017 yılında Atlanta

2 Mart 2017 yılında Charleston

31 Aralık 2017 yılında Atlanta

1 Temmuz 2019 yılında Columbus Crew

1 Ocak 2020 yılında Miami FC

5 Aralık 2020 yılında El Ittihad

16 Ağustos 2021 yılında Qadsia SC

14 Temmuz 2022 yılında New Mexico Utd.

5 Ocak 2023 yılında Switchbacks FC

Romario Williams kimdir

Romario Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario Williams şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Romario Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Jamaika U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Romario Williams nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Marega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Marega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!