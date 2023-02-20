Romario Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario Williams 15 Ağustos 1994 tarihinde Portmore şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Romario Garfield Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Romario Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Romario Williams'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Romario Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iam_pavyrgwvii

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http://www.instagram.com/iam_pavyrgwvii/

Romario Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Romario Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında UCF Knights

1 Mayıs 2014 yılında Orlando C. U23

31 Temmuz 2014 yılında UCF Knights

15 Ocak 2015 yılında Montreal

30 Nisan 2015 yılında FC Montréal

31 Aralık 2015 yılında Montreal

25 Mart 2016 yılında Charleston

31 Aralık 2016 yılında Montreal

1 Ocak 2017 yılında Atlanta

2 Mart 2017 yılında Charleston

31 Aralık 2017 yılında Atlanta

1 Temmuz 2019 yılında Columbus Crew

1 Ocak 2020 yılında Miami FC

5 Aralık 2020 yılında El Ittihad

16 Ağustos 2021 yılında Qadsia SC

14 Temmuz 2022 yılında New Mexico Utd.

5 Ocak 2023 yılında Switchbacks FC

Romario Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario Williams şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Romario Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Jamaika U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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