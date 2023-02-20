Oskar Agren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Agren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Agren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Agren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Agren 10 Eylül 1998 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Ågren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Agren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Agren'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oskar Agren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Agren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Agren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Agren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bunkeflo

1 Ağustos 2019 yılında Clemson Tigers

1 Haziran 2020 yılında Bunkeflo

1 Eylül 2020 yılında Clemson Tigers

1 Haziran 2021 yılında Bunkeflo

1 Ağustos 2021 yılında Clemson Tigers

11 Ocak 2022 yılında San Jose

Oskar Agren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Agren şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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