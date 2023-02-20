Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigues 10 Ekim 1997 tarihinde Carnaúba dos Dantas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigues Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigues'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodriguess38/

Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2015 yılında Cruzeiro U20

1 Şubat 2017 yılında ABC FC

8 Ağustos 2018 yılında Grêmio B

30 Ocak 2019 yılında ABC FC

31 Ocak 2019 yılında Grêmio

9 Ağustos 2019 yılında ABC FC

9 Ağustos 2019 yılında Grêmio

4 Ağustos 2022 yılında San Jose

30 Haziran 2023 yılında Grêmio

Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigues şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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