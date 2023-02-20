Jt Marcinkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jt Marcinkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jt Marcinkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jt Marcinkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jt Marcinkowski 9 Mayıs 1997 tarihinde Alamo, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da James Thomas Marcinkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jt Marcinkowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jt Marcinkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 6 Aralık 2017 tarihinde katılmıştır. Jt Marcinkowski'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jt Marcinkowski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JT_Marcinkowski

http://www.instagram.com/jtmarcinkowski/

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Jt Marcinkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jt Marcinkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jt Marcinkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jt Marcinkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Georgetown

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında Georgetown

6 Aralık 2017 yılında San Jose

16 Mart 2018 yılında Reno FC

30 Kasım 2018 yılında San Jose

7 Mart 2019 yılında Reno FC

30 Kasım 2019 yılında San Jose

Jt Marcinkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jt Marcinkowski şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jt Marcinkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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