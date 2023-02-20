Niko Tsakiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Tsakiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Tsakiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Tsakiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Tsakiris 19 Haziran 2005 tarihinde Saratoga, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nikolas Diego Tsakiris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Tsakiris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Niko Tsakiris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niko Tsakiris'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Niko Tsakiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Tsakiris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niko Tsakiris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Tsakiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında San Jose

Niko Tsakiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Tsakiris şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niko Tsakiris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

De Anza Force Soccer Club (-2015), IMG Academy (2015-2017), San Jose Earthquakes (2017-2022)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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