Ousseni Bouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseni Bouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ousseni Bouda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ousseni Bouda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ousseni Bouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseni Bouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ousseni Bouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseni Bouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousseni Bouda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousseni Bouda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousseni Bouda 28 Nisan 2000 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousseni Bouda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ousseni Bouda'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ousseni Bouda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousseni Bouda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ousseni Bouda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousseni Bouda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Black Rock FC

1 Ağustos 2019 yılında Stanford Card.

11 Ocak 2022 yılında San Jose

Ousseni Bouda kimdir

Ousseni Bouda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousseni Bouda şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Ousseni Bouda nereli

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