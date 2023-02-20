Tommy Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Thompson 15 Ağustos 1995 tarihinde Hinsdale, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Palmer Thompson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Thompson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tommy Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 17 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Tommy Thompson'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommy Thompson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomthom11/

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Tommy Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tommy Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Indiana Hoosier

17 Ocak 2014 yılında San Jose

24 Mart 2016 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2016 yılında San Jose

Tommy Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Thompson şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Tommy Thompson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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