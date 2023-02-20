Cade Cowell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cade Cowell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cade Cowell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cade Cowell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cade Cowell 14 Ekim 2003 tarihinde Ceres, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Cade Dylan Cowell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cade Cowell Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Cade Cowell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Cade Cowell'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Cade Cowell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cc4_official/

Cade Cowell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cade Cowell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cade Cowell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cade Cowell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SJE Academy

23 Ocak 2019 yılında San Jose

7 Haziran 2019 yılında Reno FC

30 Kasım 2019 yılında San Jose

Cade Cowell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cade Cowell şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Cade Cowell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 20 numaralı formasıyla 19 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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