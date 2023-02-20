Jack Skahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Skahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Skahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Skahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Skahan 7 Şubat 1998 tarihinde Memphis, Tennessee şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da John Skahan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Skahan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Skahan'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Skahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Skahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Skahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Skahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2017 yılında Wilmington

1 Ağustos 2017 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2018 yılında SF City FC

1 Ağustos 2018 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2019 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2019 yılında Tar Heels

9 Ocak 2020 yılında San Jose

6 Mart 2020 yılında Reno FC

30 Kasım 2020 yılında San Jose

Jack Skahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Skahan şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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