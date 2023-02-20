Emmanuel Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ochoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ochoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Ochoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Ochoa 5 Mayıs 2005 tarihinde Salinas, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Ochoa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Ochoa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 11 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ochoa'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Ochoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Ochoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Ochoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Ochoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SJE Academy

11 Kasım 2019 yılında San Jose

Emmanuel Ochoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Ochoa şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emmanuel Ochoa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Camino FC, Santa Cruz Breakers (2017-2019)

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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