Paul Marie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Marie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Marie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Marie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Marie 24 Mart 1995 tarihinde Saint-Aubin-des-Bois şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Marie Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Marie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Paul Marie'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Marie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Marie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Paul Marie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Marie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen B

14 Ağustos 2014 yılında FIU Panthers

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

1 Ağustos 2017 yılında FIU Panthers

19 Ocak 2018 yılında San Jose

16 Mart 2018 yılında Reno FC

30 Kasım 2018 yılında San Jose

Paul Marie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Marie şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.