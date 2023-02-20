Jonathan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Mensah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Mensah 13 Temmuz 1990 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jonathan Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Mensah'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Mensah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jomens25/

Jonathan Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FS Stars

1 Ocak 2010 yılında Udinese

2 Ocak 2010 yılında Granada

30 Haziran 2011 yılında Udinese

7 Temmuz 2011 yılında Évian

23 Şubat 2016 yılında Anji Mahaçkale

3 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

10 Şubat 2023 yılında San Jose

Jonathan Mensah kimdir

Jonathan Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Mensah şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adelaide, Ashanti Gold

Jonathan Mensah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 70 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Mensah nereli

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