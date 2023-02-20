Benjamin Kikanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Kikanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Kikanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Kikanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Kikanovic 6 Ocak 2000 tarihinde San Jose, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Kikanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Benjamin Kikanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Kikanovic'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Kikanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Kikanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Benjamin Kikanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Kikanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Sacram. Hornets

1 Mayıs 2019 yılında Sacramento Gold

1 Ağustos 2019 yılında Sacram. Hornets

13 Ocak 2020 yılında Reno FC

16 Şubat 2021 yılında San Jose

Benjamin Kikanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Kikanovic şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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