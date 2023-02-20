Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Munie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Munie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Munie {dogum-tarihi} tarihinde Maryland Heights, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Munie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Munie, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Munie'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Munie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Munie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2017 yılında STLFC Academy
1 Ağustos 2018 yılında Indiana Hoosier
21 Aralık 2022 yılında San Jose
Daniel Munie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Munie şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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