Jackson Yueill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Yueill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jackson Yueill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jackson Yueill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jackson Yueill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Yueill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jackson Yueill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Yueill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Yueill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Yueill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Yueill 19 Mart 1997 tarihinde St. Paul, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jackson William Yueill şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Yueill Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 13 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Jackson Yueill'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jackson Yueill Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacksonyueill14/

Jackson Yueill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Yueill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jackson Yueill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Yueill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında UCLA Bruins

13 Ocak 2017 yılında San Jose

24 Mart 2017 yılında Reno FC

30 Kasım 2017 yılında San Jose

Jackson Yueill kimdir

Jackson Yueill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Yueill şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jackson Yueill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Jackson Yueill nereli

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