Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan 13 Mayıs 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Raphael Pelae Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici Sports BR yapmaktadır. Nathan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nathan'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathanpelae/

Nathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mayıs 2016 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2016 yılında Palmeiras

18 Ocak 2017 yılında Chapecoense

25 Temmuz 2017 yılında Palmeiras

21 Ağustos 2017 yılında Servette FC

30 Haziran 2018 yılında Palmeiras

26 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2019 yılında Palmeiras

6 Temmuz 2019 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2021 yılında San Jose

Nathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nathan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Palmeiras (2007–2014)

Brezilya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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