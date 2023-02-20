Carlos Akapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Akapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Akapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Akapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Akapo 12 Mart 1993 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Akapo Martínez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Akapo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Carlos Akapo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Akapo'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Akapo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlosakapo

http://www.instagram.com/akapo5/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/CarlosAkapo5/

Carlos Akapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Akapo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Akapo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Akapo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Huracán

1 Temmuz 2013 yılında CD Numancia

6 Ağustos 2014 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2016 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2022 yılında San Jose

Carlos Akapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Akapo şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Akapo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kelme CF (1998-2008), Hércules CF (2008-2009)

Ekvator Ginesi takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.