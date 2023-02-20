Judson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Judson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Judson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Judson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Judson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Judson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Judson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Judson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Judson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Judson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Judson 25 Mayıs 1993 tarihinde Arês şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Judson Silva Tavares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Judson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Judson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Judson'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Judson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/judsontavares25/

Judson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Judson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Judson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Judson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında América-RN

12 Ocak 2016 yılında Santa Cruz-RN

25 Ocak 2016 yılında Tombense

28 Ocak 2016 yılında Avaí FC

7 Aralık 2016 yılında Tombense

1 Ocak 2017 yılında Avaí FC

16 Aralık 2018 yılında Tombense

1 Ocak 2019 yılında San Jose

31 Aralık 2019 yılında Tombense

1 Ocak 2020 yılında San Jose

Judson kimdir

Judson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Judson şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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Judson nereli

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