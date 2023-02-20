Michael Baldisimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baldisimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Baldisimo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Baldisimo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Baldisimo 13 Nisan 2000 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kanada,Filipinler uyrukludur.Gerçek adı da Michael Robert Otucan Baldisimo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Baldisimo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Baldisimo'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Baldisimo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelbaldisimo/

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Michael Baldisimo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Baldisimo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Baldisimo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Baldisimo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2017 yılında Whitecaps FC 2

1 Aralık 2017 yılında Whitecaps Res

17 Temmuz 2018 yılında Vancouver

22 Kasım 2022 yılında San Jose

Michael Baldisimo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Baldisimo şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Michael Baldisimo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U23 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U20 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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