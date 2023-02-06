Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel 6 Mayıs 1994 tarihinde Barra do Garças şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel de Sousa Britto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Showball yapmaktadır. Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2017 yılında Internacional

31 Ocak 2023 yılında San Jose

Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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