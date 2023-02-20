Will Richmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Richmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Richmond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Richmond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Richmond 6 Nisan 2000 tarihinde San Francisco, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da William Jacob Richmond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Richmond Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Richmond'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Richmond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Richmond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Richmond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Richmond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında De Anza Force

1 Temmuz 2016 yılında SJE Academy

1 Ağustos 2018 yılında Stanford Card.

10 Ocak 2022 yılında San Jose

Will Richmond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Richmond şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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