Jeremy Ebobisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Ebobisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Ebobisse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeremy Ebobisse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeremy Ebobisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Ebobisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Ebobisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Ebobisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Ebobisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Ebobisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Ebobisse 14 Şubat 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Edward Nirina Ebobisse Ebolo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Ebobisse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Ebobisse'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Ebobisse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kingjebo

http://www.instagram.com/kingjebo/

Jeremy Ebobisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Ebobisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeremy Ebobisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Ebobisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Blue Devils

22 Ağustos 2016 yılında Charleston

30 Kasım 2016 yılında Blue Devils

13 Ocak 2017 yılında Portland

31 Mart 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Portland

15 Mart 2018 yılında Portland 2

30 Kasım 2018 yılında Portland

5 Ağustos 2021 yılında San Jose

Jeremy Ebobisse kimdir

Jeremy Ebobisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Ebobisse şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Duke Blue Devils (2014-2015)

Jeremy Ebobisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 11 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeremy Ebobisse nereli

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