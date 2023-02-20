Miguel Trauco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Trauco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Trauco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Trauco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Trauco 25 Ağustos 1992 tarihinde Tarapoto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Trauco Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Trauco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Miguel Trauco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Trauco'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Trauco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/trauco92/

Miguel Trauco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Trauco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miguel Trauco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Trauco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Bolognesi II

1 Ocak 2009 yılında Unión Tarapoto

1 Ocak 2010 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2016 yılında Universitario

1 Ocak 2017 yılında Flamengo

6 Ağustos 2019 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında San Jose

Miguel Trauco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Trauco şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Trauco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 0 gol atmıştır.

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