Casey Walls kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casey Walls Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casey Walls adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casey Walls Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casey Walls 1 Ekim 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casey Walls Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Casey Walls, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 5 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Casey Walls'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Casey Walls Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casey Walls isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casey Walls Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casey Walls futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2019 yılında San Jose

3 Mayıs 2021 yılında Bold FC

30 Kasım 2021 yılında San Jose

Casey Walls Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casey Walls şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Casey Walls Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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