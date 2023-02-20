Cam Cilley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cam Cilley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cam Cilley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cam Cilley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cam Cilley 17 Kasım 2000 tarihinde Mountain View, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cam Cilley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cam Cilley, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cam Cilley'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Cam Cilley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cam Cilley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Stanford Card.
7 Ocak 2023 yılında San Jose
Cam Cilley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cam Cilley şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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