Cruz Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cruz Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cruz Medina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cruz Medina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cruz Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cruz Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cruz Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cruz Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cruz Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cruz Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cruz Medina 24 Eylül 2006 tarihinde San Francisco, California şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Cruz Ivan Medina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cruz Medina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cruz Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Cruz Medina'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Cruz Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cruz_medina15/

Cruz Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cruz Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Cruz Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cruz Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SJE Academy

3 Haziran 2022 yılında San Jose

Cruz Medina kimdir

Cruz Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cruz Medina şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Cruz Medina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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Cruz Medina nereli

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