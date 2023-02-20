Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keegan Tingey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keegan Tingey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keegan Tingey 17 Ağustos 2000 tarihinde Fresno, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keegan Tingey Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keegan Tingey, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keegan Tingey'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Keegan Tingey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keegan Tingey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Stanford Card.
6 Ocak 2023 yılında San Jose
Keegan Tingey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keegan Tingey şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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