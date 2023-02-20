Jamiro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamiro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamiro Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamiro Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamiro Monteiro 23 Kasım 1993 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamiro Monteiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Jamiro Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jamiro Monteiro'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamiro Monteiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamiromonteiro/

Haberin Devamı

Jamiro Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamiro Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jamiro Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamiro Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dordrecht U21

1 Temmuz 2012 yılında Anker Wismar

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur U21

6 Ekim 2015 yılında SC Cambuur

1 Temmuz 2017 yılında Heracles Almelo

28 Temmuz 2018 yılında FC Metz

5 Mart 2019 yılında Philadelphia

31 Aralık 2019 yılında FC Metz

10 Ocak 2020 yılında Philadelphia

14 Şubat 2022 yılında San Jose

Jamiro Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamiro Monteiro şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jamiro Monteiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jai Hind, Sparta, Spartaan'20, Excelsior

Yeşil Burun Adaları takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.