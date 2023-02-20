Jamiro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamiro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamiro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamiro Monteiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jamiro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamiro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamiro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamiro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamiro Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamiro Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamiro Monteiro 23 Kasım 1993 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamiro Monteiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Jamiro Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jamiro Monteiro'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamiro Monteiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamiromonteiro/

Jamiro Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamiro Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jamiro Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamiro Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dordrecht U21

1 Temmuz 2012 yılında Anker Wismar

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur U21

6 Ekim 2015 yılında SC Cambuur

1 Temmuz 2017 yılında Heracles Almelo

28 Temmuz 2018 yılında FC Metz

5 Mart 2019 yılında Philadelphia

31 Aralık 2019 yılında FC Metz

10 Ocak 2020 yılında Philadelphia

14 Şubat 2022 yılında San Jose

Jamiro Monteiro kimdir

Jamiro Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamiro Monteiro şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jai Hind, Sparta, Spartaan'20, Excelsior

Jamiro Monteiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jamiro Monteiro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kyle Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lerzan isminin anlamı nedir, Lerzan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lerzan isminin anlamı nedir, Lerzan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sebastian Jarl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jarl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Jarl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jarl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!