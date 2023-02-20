Cristian Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Espinoza 3 Nisan 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Espinoza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Cristian Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Espinoza'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Espinoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CriisEspinoza7

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http://www.instagram.com/crisespinoza11/?hl=it

Cristian Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Huracán

4 Ağustos 2016 yılında Villarreal

19 Ağustos 2016 yılında Alavés

26 Ocak 2017 yılında Villarreal

31 Ocak 2017 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2017 yılında Villarreal

18 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2018 yılında Villarreal

2 Ocak 2019 yılında San Jose

31 Aralık 2019 yılında Villarreal

1 Ocak 2020 yılında San Jose

Cristian Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Espinoza şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Espinoza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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