Tanner Beason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanner Beason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanner Beason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanner Beason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanner Beason 23 Mart 1997 tarihinde Winston-Salem, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da James Tanner Beason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanner Beason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Jose Earthquakes futbol takımında oynamaktadır. San Jose Earthquakes takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tanner Beason'nin San Jose Earthquakes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tanner Beason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tanner Beason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tanner Beason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanner Beason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Stanford Card.

1 Mayıs 2016 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2016 yılında Stanford Card.

9 Ocak 2020 yılında San Jose

Tanner Beason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanner Beason şuan San Jose Earthquakes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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