Jimmy Ockford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ockford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Ockford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jimmy Ockford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jimmy Ockford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ockford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Ockford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ockford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Ockford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Ockford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Ockford 10 Haziran 1992 tarihinde Yardley, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da James William Ockford şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Ockford Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jimmy Ockford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 24 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Jimmy Ockford'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Ockford Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jockford

Jimmy Ockford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Ockford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy Ockford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Ockford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Reading United

1 Ağustos 2013 yılında Cardinals

16 Ocak 2014 yılında Seattle

26 Şubat 2014 yılında NY Cosmos

30 Kasım 2014 yılında Seattle

1 Mart 2016 yılında NY Cosmos

30 Kasım 2016 yılında Seattle

10 Ocak 2017 yılında Reno FC

14 Aralık 2017 yılında San Jose

15 Temmuz 2019 yılında Nashville SC

30 Kasım 2019 yılında San Jose

1 Ocak 2020 yılında Louisville City

24 Aralık 2020 yılında Switchbacks FC

Jimmy Ockford kimdir

Jimmy Ockford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Ockford şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mount St. Mary's Mountaineers (2010-12), Louisville Cardinals (2013)

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Jimmy Ockford nereli

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