Joe Kuzminsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Kuzminsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Kuzminsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Kuzminsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Kuzminsky 26 Ocak 1994 tarihinde Denver, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Ryan Kuzminsky şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Kuzminsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 10 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Kuzminsky'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Kuzminsky Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/joekuzmin

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Joe Kuzminsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Kuzminsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Kuzminsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Kuzminsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında UAB Blazers

1 Mayıs 2014 yılında Real Colorado

1 Ağustos 2014 yılında UAB Blazers

21 Mart 2017 yılında Charleston

21 Ocak 2020 yılında Maccabi Haifa

8 Temmuz 2020 yılında Charleston

10 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

Joe Kuzminsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Kuzminsky şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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