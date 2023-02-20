Duke Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duke Lacroix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Duke Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Duke Lacroix ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Duke Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duke Lacroix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Duke Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duke Lacroix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duke Lacroix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duke Lacroix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duke Lacroix 14 Ekim 1993 tarihinde New Egypt, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Markhus Lacroix şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duke Lacroix Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 14 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Duke Lacroix'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Duke Lacroix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duke Lacroix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Duke Lacroix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duke Lacroix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Ocean City

1 Ağustos 2012 yılında Penn Quakers

1 Mayıs 2013 yılında Ocean City

1 Ağustos 2013 yılında Penn Quakers

21 Mayıs 2015 yılında Indy Eleven

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2017 yılında Orange County

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

19 Nisan 2018 yılında Reno FC

10 Şubat 2020 yılında Charlotte Ind.

8 Aralık 2020 yılında Sacramento FC

14 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

Duke Lacroix kimdir

Duke Lacroix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duke Lacroix şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Duke Lacroix nereli

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