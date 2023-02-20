James Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Musa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Musa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Musa 1 Nisan 1992 tarihinde Plymouth şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Mzamo Musa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Musa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stone Sports Management, LLC yapmaktadır. James Musa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. James Musa'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

James Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

James Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2011 yılında Team Wellington

31 Ağustos 2012 yılında FC Fulham U21

4 Ocak 2013 yılında Hereford Utd.

4 Mart 2013 yılında FC Fulham U21

1 Temmuz 2013 yılında Team Wellington

1 Nisan 2014 yılında South Melbourne

1 Temmuz 2014 yılında Team Wellington

26 Şubat 2015 yılında St. Louis FC

11 Kasım 2015 yılında Team Wellington

13 Ocak 2016 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2016 yılında Swope Park

11 Ağustos 2017 yılında Kansas City

15 Eylül 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

1 Mart 2018 yılında Phoenix Rising

17 Ocak 2020 yılında Minnesota

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2021 yılında Phoenix Rising

1 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

James Musa kimdir

James Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Musa şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wanganui Athletic Football Club

James Musa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 26 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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James Musa nereli

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