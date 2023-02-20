Deshane Beckford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deshane Beckford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deshane Beckford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deshane Beckford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deshane Beckford 14 Nisan 1998 tarihinde Montego Bay şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deshane Beckford Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProConnect Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 12 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Deshane Beckford'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Deshane Beckford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deshane Beckford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deshane Beckford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deshane Beckford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Harbour View FC

1 Ocak 2019 yılında Montego Bay Utd

23 Ağustos 2019 yılında RGV FC Toros

31 Aralık 2020 yılında Montego Bay Utd

14 Nisan 2021 yılında Switchbacks FC

31 Aralık 2021 yılında Montego Bay Utd

4 Şubat 2022 yılında San Antonio FC

12 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

Deshane Beckford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deshane Beckford şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Deshane Beckford Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 18 numaralı formasıyla 21 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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