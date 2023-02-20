Jairo Henriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Henriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Henriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Henriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Henriquez 31 Ağustos 1993 tarihinde San Salvador şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Mauricio Henríquez Ferrufino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Henriquez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Jairo Henriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jairo Henriquez'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jairo Henriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Henriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jairo Henriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Henriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tlaxcala

1 Ocak 2015 yılında FAS

1 Ocak 2018 yılında Limeño

1 Temmuz 2018 yılında Santa Tecla

1 Temmuz 2019 yılında Chalatenango

1 Temmuz 2021 yılında CD Águila

1 Temmuz 2022 yılında Switchbacks FC

Jairo Henriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Henriquez şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jairo Henriquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Salvador takımında 17 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 3 gol atmıştır.

El Salvador U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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