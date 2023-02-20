Christian Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Herrera 20 Nisan 1997 tarihinde Las Cruces, New Mexico şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Herrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Marketing Group yapmaktadır. Christian Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Herrera'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2015 yılında Real Monarchs

4 Şubat 2016 yılında Pachuca II

31 Aralık 2016 yılında Real Monarchs

17 Mart 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Real Monarchs

27 Şubat 2018 yılında Swope Park

20 Şubat 2019 yılında Orlando City B

7 Şubat 2020 yılında Oakland Roots

13 Temmuz 2020 yılında Tacoma Defiance

21 Ağustos 2020 yılında Oakland Roots

15 Aralık 2020 yılında Tacoma Defiance

3 Şubat 2022 yılında Switchbacks FC

Christian Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Herrera şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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