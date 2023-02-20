Steven Echevarria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Echevarria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Echevarria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Echevarria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Echevarria 9 Nisan 1996 tarihinde Slate Hill, New York şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Echevarria Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 16 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Steven Echevarria'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Echevarria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Steven_Echy

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Steven Echevarria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Echevarria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Echevarria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Echevarria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2016 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2016 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2017 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

14 Şubat 2018 yılında NY Red Bulls II

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

16 Kasım 2020 yılında Switchbacks FC

Steven Echevarria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Echevarria şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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