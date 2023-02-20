Maalique Foster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maalique Foster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maalique Foster kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maalique Foster ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maalique Foster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maalique Foster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maalique Foster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maalique Foster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maalique Foster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maalique Foster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maalique Foster 5 Kasım 1996 tarihinde Portmore şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Jamaika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Maalique Nathanael Foster şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maalique Foster Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pan American Calcio yapmaktadır. Maalique Foster, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Maalique Foster'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Maalique Foster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maalique Foster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Maalique Foster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maalique Foster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında LD Alajuelense

17 Ocak 2019 yılında Portmore United

18 Ocak 2019 yılında LD Alajuelense

21 Ocak 2019 yılında RGV FC Toros

30 Haziran 2019 yılında LD Alajuelense

10 Temmuz 2019 yılında Santos FC

31 Aralık 2019 yılında LD Alajuelense

1 Ocak 2020 yılında Kiryat Shmona

14 Temmuz 2020 yılında LD Alajuelense

6 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Sacramento FC

1 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

Maalique Foster kimdir

Maalique Foster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maalique Foster şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Maalique Foster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 12 numaralı formasıyla 30 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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Maalique Foster nereli

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