Dennis Erdmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Erdmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dennis Erdmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dennis Erdmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dennis Erdmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Erdmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dennis Erdmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Erdmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Erdmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Erdmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Erdmann 22 Kasım 1990 tarihinde Frechen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Erdmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dierolf Rechtsanwälte AG yapmaktadır. Dennis Erdmann, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Erdmann'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Erdmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/earthman_13

Dennis Erdmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Erdmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Dennis Erdmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Erdmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında BW Kerpen

1 Temmuz 2010 yılında SC Brühl

1 Temmuz 2011 yılında B. Gladbach 09

28 Ağustos 2012 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2015 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2019 yılında 1860 München

18 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

5 Ocak 2022 yılında Switchbacks FC

Dennis Erdmann kimdir

Dennis Erdmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Erdmann şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVg BBT (-2006), Blau-Weiß Kerpen (2006-2009)

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Dennis Erdmann nereli

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