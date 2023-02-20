Macauley King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macauley King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macauley King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Macauley King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Macauley King 4 Ekim 1995 tarihinde Narborough şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Macauley King Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Macauley King, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Macauley King'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Macauley King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Macauley King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Macauley King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Macauley King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Mississippi

1 Ağustos 2015 yılında Young Harris

1 Mayıs 2016 yılında Charlotte

1 Ağustos 2016 yılında Young Harris

1 Mayıs 2017 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2017 yılında Young Harris

10 Ocak 2019 yılında Indy Eleven

11 Ağustos 2020 yılında El Paso

7 Ocak 2022 yılında Switchbacks FC

Macauley King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Macauley King şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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