Devon Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devon Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devon Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devon Williams 8 Nisan 1992 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Devon Chesterton Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devon Williams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Devon Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 22 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Devon Williams'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Devon Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Speedy_ccc80

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http://www.instagram.com/speedy_ccc10/

Devon Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devon Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Devon Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devon Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Mona

1 Ağustos 2011 yılında RMU Colonials

1 Mayıs 2014 yılında Riverhounds U23

1 Ağustos 2014 yılında RMU Colonials

8 Temmuz 2015 yılında NY Red Bulls II

1 Ocak 2017 yılında Louisville City

8 Ocak 2021 yılında Miami FC

22 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

Devon Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devon Williams şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Devon Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

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