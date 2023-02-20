Zach Zandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Zandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Zandi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zach Zandi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zach Zandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Zandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Zandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Zandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Zandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Zandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Zandi 18 Temmuz 1996 tarihinde West Chester, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İran uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Zandi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Zandi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zach Zandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 21 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Zach Zandi'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zach Zandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Zandi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Zach Zandi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Zandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Villanova Wild.

1 Mayıs 2017 yılında Reading United

1 Ağustos 2017 yılında Villanova Wild.

1 Mayıs 2018 yılında Reading United

1 Ağustos 2018 yılında Villanova Wild.

9 Ocak 2019 yılında Bethlehem Steel

21 Aralık 2020 yılında Switchbacks FC

Zach Zandi kimdir

Zach Zandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Zandi şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Zach Zandi nereli

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