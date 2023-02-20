Jay Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Chapman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Chapman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Chapman 1 Ocak 1994 tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jay Tyler Chapman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Chapman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jay Chapman'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jay Chapman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jaychappers

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Jay Chapman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jay Chapman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jay Chapman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Chapman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında K-W United

1 Ağustos 2013 yılında Michigan State

1 Mayıs 2014 yılında K-W United

1 Ağustos 2014 yılında Michigan State

15 Ocak 2015 yılında Toronto

24 Mart 2017 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2017 yılında Toronto

13 Kasım 2019 yılında Miami

12 Ocak 2022 yılında Dundee FC

3 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Switchbacks FC

Jay Chapman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Chapman şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jay Chapman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 8 numaralı formasıyla 22 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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