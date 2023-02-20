Drew Skundrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drew Skundrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drew Skundrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drew Skundrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drew Skundrich 17 Eylül 1995 tarihinde Lancaster, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Skundrich şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drew Skundrich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drew Skundrich'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Drew Skundrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drew Skundrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Drew Skundrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drew Skundrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Stanford Card.

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında Stanford Card.

19 Ocak 2018 yılında Los Angeles

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

10 Aralık 2018 yılında Sacramento FC

9 Şubat 2021 yılında Loudoun United

12 Mayıs 2021 yılında D.C. United

1 Ocak 2023 yılında Switchbacks FC

Drew Skundrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drew Skundrich şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.