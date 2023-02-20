Patrick Seagrist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Seagrist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Seagrist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Seagrist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Seagrist 21 Şubat 1998 tarihinde Barrington, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Seagrist Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Patrick Seagrist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Seagrist'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Seagrist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pattyseags

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http://www.instagram.com/pseags20/

Patrick Seagrist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Seagrist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Seagrist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Seagrist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2019 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2019 yılında Golden Eagles

9 Ocak 2020 yılında New York RB

23 Aralık 2020 yılında Miami

15 Nisan 2021 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2021 yılında Miami

20 Ocak 2022 yılında Memphis 901

1 Aralık 2022 yılında Switchbacks FC

Patrick Seagrist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Seagrist şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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